Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Boş dükkanda 73 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Edremit ilçesinde, boş bir dükkana yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 73 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında Kurubaş Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla 'şok evi' diye tabir edilen M.S.E.'ye ait demir kapılı iki bölümlü boş dükkana operasyon düzenledi.
Dükkanda arama yapan jandarma, 73 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
3 kişi gözaltına alındı
Dükkan sahibi M.S.E. ve göçmenleri barındırıp, ihtiyaçlarını gideren V.E. ile M.Y, gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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