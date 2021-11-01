Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, göce köftesinin başvuru ve onay süreçleri tamamlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil belgesi verildiğini söyledi.

Afyonkarahisar'ın bugüne kadar 23 ürününün tescil edildiğini belirten Zeybek, tescil sırasında bekleyen 11 ürününün olduğunu aktardı.

"Türkiye'nin üçüncü tescilli şehriyiz"

Afyonkarahisar'ı Türkiye'ye ve dünyaya bir gastronomi şehri olarak tanıtmaya devam edeceklerini vurgulayan Zeybek, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar, tarihin, mermerin, termalin ve lezzetin başkenti olan bir şehir. UNESCO tarafından gastronomi alanında dünyanın 36'ıncı, ülkemizin üçüncü tescilli şehriyiz. Şehrin lezzetlerinden göce köftesinin tescil belgesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun."