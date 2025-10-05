Borular patladı, Ankara susuz kaldı

Başkent'te ana hatlardaki arızaların ardından başlayan su kesintileri 29 Eylül'den bu yana devam ediyor.

Arıza giderilmeye çalışılırken Ankaralılar, dönüşümlü olarak 24 saati aşan sürelerle susuz kaldı.

Su kesintileri, 29 Eylül Pazar günü Keçiören ilçesinde başladı. Hafta başından itibaren Etimesgut, Altındağ, Yenimahalle, Mamak, Elmadağ ve Kazan'da kesinti yapıldı.

Çankaya, Yenimahalle ve Gölbaşı'nda yaşayanlar da kesintiden etkilendi. Bazı mahallelere saat 08.00'den itibaren su verilemedi. Kesintilerin sabah saat 08.00'e kadar süreceği duyruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Kesikköprü hattındaki boru patlaması sonrasında yürütülen çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Devre dışı kalan boruların çelik borularla değiştirildiği açıklandı. Alanda yapılan imalatlarda sona gelindiği, son kontrollerin ve hat basınç testlerinin de devam ettiği ifade edildi.