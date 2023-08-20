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Türkiye
TRT Haber 20.08.2023 16:36

Boris Jonhson'ın Çankırı'daki köyü statü değiştirdi

İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson'ın atalarının yaşadığı Kalfat köyü belde statüsü kazandı. Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı köyde yaşayanlar belde olmak için başlattıkları hukuk sürecinde mutlu sona ulaştı.

Kalfat'ın adı İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson ile birlikte hafızalarda yer etti.

Kaybettiği belde statüsüne yıllar sonra yeniden kavuştu. Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyü belde olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Deyim yerindeyse Boris Johnson'ın memleketi 2014 yılında belde statüsünü kaybetmişti şimdi o statüyü geri aldı.

Karara çok sevindiklerini söyleyen Kalfat Belediye Başkan Vekili Mehmet Zaihd Uzun, şöyle konuştu:

"1953-54'lerde belediye olmuştuk fakat belediyemiz gidince bakımsız gibi bir şey oldu mahallelerde. Şimdi inşallah bundan sonra iyi olmasını bekliyoruz.
Kalfat'ın belediye başkanı seçimi inşallah gelecek sene Türkiye genelinde yapılacak olan yerel seçimlerle birlikte yapılacak. Biz de o zamana kadar ömrümüz yettiğince burada olduğumuz süre boyunca kalfat belediye başkanlığına kalfatlılara hizmet etmeye çalışacağız."

9 yıl önce köy olmuştu

Eski Başbakan Johnson'ın kökenlerinin dayandığı köy, nüfusunun azlığı nedeniyle 9 yıl önce belde statüsünü kaybetmişti.

Kalfat Gençlik Derneği de köyün tekrar belde olması için hukuk mücadelesini başlattı. Mahkemeden çıkan karar, Kalfat sakinlerini sevince boğdu.

Konuklarını "belediye" tabelası ile karşılayan Kalfatlılar, köyün belde statüsünün korunmasına yönelik kararı törenle kutladı.

Haber: Ahmet Rışvanlı

Kamera: Veysel Dişbudak

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Boris Jonhson'ın Çankırı'daki köyü statü değiştirdi
Boris Jonhson'ın Çankırı'daki köyü statü değiştirdi
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