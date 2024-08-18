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Türkiye
AA 18.08.2024 19:01

Bolu'da yangın nedeniyle tahliye edilen bazı vatandaşlar evlerine dönüyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen bazı köy ve mahalle sakinleri, alevlerin kontrol altına alınmasıyla evlerine geri dönmeye başladı.

Bolu'da yangın nedeniyle tahliye edilen bazı vatandaşlar evlerine dönüyor

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın nedeniyle Bekirfakıllar köyü Ayvatlar Mahallesi, Çaylak köyü Seferler Mahallesi, Umurlar köyü ve Yeniköy'de yaşayan vatandaşlar, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

Yangının, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 72 saat sonra kontrol altına alınmasıyla köylerine geri dönmeye başlayan vatandaşlar, yanlarına aldıkları eşyalarını evlerine yerleştiriyor.

Bolu'da orman yangını: Dumanlar Eskişehir'e ulaştı
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Ayvatlar Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Babacan, hayatında hiç böyle bir şey görmediğini dile getirdi.

Yangını Allah'ın izni ve devletin gücü sayesinde atlattıklarını vurgulayan Babacan, "Devlet, bekçisi, askeri bekledi, bekliyor. Biz terk ettik. Motorumuzu, değerli eşyalarımızı aldık. Yolun diğer tarafına gittik. Orada elektrik olmayınca yaylaya çıktık. Motoru, eşyaları bıraktık. Bolu'ya gittik." diye konuştu.

Babacan, iki gece Bolu'da kaldıklarını anlatarak, "Şimdi geldik evimize, eşyalarımızı yerleştiriyoruz. Bir can ve mal kaybımız yok. Hiç böyle bir şey görmedim, bu bir felaket." dedi.

"Allah kimseye göstermesin bu acıyı, kolay değil"

Aynı mahallede oturan 74 yaşındaki Hanife Fidan ise bölgede geçirdikleri ikinci yangın olduğunu söyledi.

Evlerinden korkuyla çıktıklarını anlatan Fidan, şöyle devam etti:

"Komşumuzun, dayımızın evine gittik. Çok baktılar bize, yollamak istemiyorlardı. 'Duramayacağız.' dedik, geldik. Allah kimseye göstermesin bu acıyı, kolay değil. Karşı dağdan çok ateş yükselince kocama, 'Artık gittik, yandık.' dedim. Abdest aldım, namaz kıldım, dua ettim. 'Allah'ım evlerimizi kurtarsınlar, geriye evimize dönelim.' dedim. Başka ne yapabilirim, dua ettim sürekli."

Evlerine yeniden kavuştukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Fidan, "Yine devletimizin çabasıyla kurtulduk. Gelip de söndürmeselerdi nasıl kurtulurduk?" ifadesini kullandı.

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