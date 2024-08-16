Açık 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber, AA 16.08.2024 10:05

Bolu'da orman yangını: Dumanlar Eskişehir'e ulaştı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bazı köy ve mahalleler tahliye edildi. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de gökyüzünü kapladı.

Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çalışmalar, 10 helikopter, keşif uçağı, 2 insansız hava aracı, 90 arazöz ve 637 personelle devam ediyor.

Yangının çiftliklere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yeniköy ile Bekirfakılar köylerindeki bazı yerleşim yerleri tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi. 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bolu'daki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Göynük, Bekirfakılar'dakşi yangın 12.41'de meydana geldi. İlk müdahale 12.56'da gerçekleştirildi. İlk andan itibaren 8 helikopter, 105 kara aracı ve 536 personel sevk edildi buraya. Diğer yangınlarda olduğu gibi gece boyunca buraya da müdahale devam etti. Yine günün ağarmasıyla birlikte takviye hava araçlarıyla birlikte müdahale devam ediyor. Orayla ilgili şu anda kısmi ya da tamamen bir kontrol söyleyemiyoruz."

 

Bolu'daki duman Eskişehir'e ulaştı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de gökyüzünü kapladı.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve söndürme çalışmaları sürdürülen yangının neden olduğu duman, Eskişehir kent merkezine ulaştı. Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü.

Bolu'da orman yangını: Dumanlar Eskişehir'e ulaştı

Duman nedeniyle gökyüzünün bir kısmında karartı oluştu.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında kullanılabilecek hava araçları için Eskişehir'de lojistik destek ve yakıt ikmali konusunda hazırlık yapıldığı öğrenildi.

Bolu'da orman yangını: Dumanlar Eskişehir'e ulaştı

ETİKETLER
Bolu Eskişehir Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangın kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:12
Gelibolu Tarihi Alanı'nda yangından zarar gören bölge doğal görünümüne kavuşturulacak
13:15
Peri bacalarına pamuk yapıştıran firmaya para cezası kesildi
13:08
Çorum’da otomobille çarpışan işçi servisi, tıra çarptı: 14 yaralı
13:01
Denizli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
12:48
Pakistan'da 3 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi
12:45
Katliamcı İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: 1 ölü
Van'daki Selçuklu Mezarlığı'nda 6 sanduka ve bir şahide gün yüzüne çıkarıldı
Van'daki Selçuklu Mezarlığı'nda 6 sanduka ve bir şahide gün yüzüne çıkarıldı
FOTO FOKUS
MSB'den yangın söndürme çalışmalarına havadan destek
MSB'den yangın söndürme çalışmalarına havadan destek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ