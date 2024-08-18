Açık 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.08.2024 18:44

Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'da orman yangını

İlçeye bağlı Göynüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce sevk edilen 29 personel, 8 arazöz ve 4 ilk müdahale aracıyla çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de çalışmaya destek verdi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gazetecilere, bölgede yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğünü söyledi.

Çevreden geçen bir vatandaşın haber vermesi üzerine ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını belirten Dalgıç, "Çok ucuz atlattık. Çok büyüyebilirdi. Bugün rüzgarın az olması bu işin sadece 2 dönümlük bir alanda kalmasını sağladı" dedi.

Dalgıç, hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde orman yangınlarına sebebiyet vermemek için vatandaşlara daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

ETİKETLER
Bursa Orman Yangını
Sıradaki Haber
Yangından etkilenen 441 kişiye psikososyal destek sağlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:20
Bakan Yumaklı: 247 yangına müdahale edildi, 241'ini kontrol altına aldık
20:03
Muğla'daki yangını çıkardığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
20:00
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
19:39
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı
19:02
Bolu'da yangın nedeniyle tahliye edilen bazı vatandaşlar evlerine dönüyor
19:21
Cevdet Yılmaz: TRT ailesine ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz
Karabük'teki orman yangınında 50 saat geride kaldı
Karabük'teki orman yangınında 50 saat geride kaldı
FOTO FOKUS
Muğla'da 2 ilçede orman yangını
Muğla'da 2 ilçede orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ