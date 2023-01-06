Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılında 258 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 426 kişiden 44'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca operasyonlarda ele geçirilen 317 kilo 738 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 41 bin 679 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 9 kök Hint keneviri imha edildi.