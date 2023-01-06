Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da uyuşturucu operasyonlarında 44 tutuklama
Bolu'da 2022 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 426 kişiden 44'ü cezaevine gönderildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılında 258 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yakalanan 426 kişiden 44'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ayrıca operasyonlarda ele geçirilen 317 kilo 738 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 41 bin 679 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 9 kök Hint keneviri imha edildi.
Etiketler: Bolu Uyuşturucu Narkotik
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