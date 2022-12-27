Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Bolu merkezli iki ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
Bolu ve Ankara'da belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği ve örgüt mensuplarıyla video kaydı bulunduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Yabancı uyruklu şüpheliler T.H. ve H.E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele
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