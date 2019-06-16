Motosikletiyle bir hastanenin önünde seyir halindeydi...

Tam da o sırada yolun karşısına geçmek isteyen hemşireyi sözleriyle taciz etti.

Durumu fark eden hastane çalışanları, hemşirenin imdadına koştu. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Çıkan arbedede şüpheli sürücü, tekme ve yumruklar savurdu, 1 doktor, hemşire ve güvenlik görevlisini darbetti.

Sağlık çalışanları, saldırganın elinden güçlükle kurtarıldı. Hastane çalışanları da saldırganı yere yatırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Şüpheli gözaltında

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Doktor ve hemşire darbedildikleri iddiasıyla şüpheliden şikayetçi oldu.

Bolu'da yaşanan o anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.

Kaynak: TRT Haber