Bolu'da gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Sağanak nedeniyle Tepecik Mahallesinde bulunan Gücük Deresi taştı. Derenin taşmasıyla birlikte mahallede bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Mahallede bulunan cadde ve sokaklar adeta dere yatağına döndü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Su baskını sonucu evlerin içerisi ve bahçeleri adeta gölete döndü. Vatandaşlar kendi imkanları ile suyun daha fazla zarar vermesini engellemeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri ev ve iş yerlerini basan suların tahliyesi için çalışmasını sürdürüyor.

İş makinesi ile suyun yönü değiştirildi

Tepecik Mahallesi'nde çok sayıda ev ve iş yerini basan suyun mahallede daha fazla zarara neden olmaması için iş makinası ile derenin taşan yerleri temizlenerek suyun mahalleye akışı engellendi.

Bolu merkeze bağlı Ömerler Köyünde de sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.