Bolu'da ormana düşen yıldırım yangına neden oldu

Aşağıkınık köyü mevkiindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan alevler, bir süre sonra yeniden etkili oldu.

Arazinin eğimli olması nedeniyle helikopter desteği istendi.

Bursa'dan gelen Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme helikopterinin desteğiyle alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Bolu merkez, Göynük, Mudurnu ve Seben ilçeleri ile Düzce'den gelen orman işletme müdürlüklerine ait arazözler de karadan çalışma yürütüyor.