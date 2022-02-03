Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 13:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Bu akşam saatlerinden itibaren Bolu'da yüksek kesimler başta olmak üzere kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı, Isparta ve Burdur'un güney ilçeleri ile Bolu'nun yüksek kesimleri başta olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Bolu'da, bu akşam saatlerinden sonra etkili olması beklenen kuvvetli (7-15 cm) kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu Meteoroloji Hava Sıcaklıkları Bolu
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