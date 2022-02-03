Bir evin birden fazla kişiye satılması, üzerinde haciz olduğu halde tapu işlemi yapılması....

Sıkça yaşanan bu mağduriyetlerin önlenmesine yönelik kanun hazırlığı sürüyor.

Kat irtifakı olmayan dairelerin satışı yapılmayacak

Yeni yapılacak düzenleme ile satış vaadi sözleşmeleri noter huzurunda yapılacak.

Kat irtifakı kurulmadan evin satışı gerçekleştirilemeyecek. Noterdeki satış vaadi sözleşmelerinde alıcı, o dairenin ipotekli, hacizli ya da başka birine satılıp satılmadığını görebilecek.

Tapuda değişiklik gerektiren her konu noter onayına sunulacak.



Tüketici mağduriyetleri önlenecek

Kentsel dönüşümlerde de birçok tüketici henüz yapımı tamamlanmayan evler için ödeme yaparak satın alıyor. Bu ise birçok mağduriyete neden olabiliyor.

Hazırlanan teklifle bu sorunlar da önlenecek.

Evi tamamlayamayan müteahhit mağduriyeti gidermek zorunda kalacak

Ev sahipleri ile evlerin yapımını üstlenen müteahhitler arasında yapılan sözleşmelere noter şartı getirilecek. Böylece yükümlülüğünü yerine getiremeyen kişinin, oluşacak mağduriyeti karşılaması zorunlu olacak.

Gayrimenkul alım satım sözleşmelerinde, vadenin ne olacağı, ne zaman teslim edileceği de yer alacak.

Düzenleme Meclis'e gelecek

Ticaret Bakanlığı kanunun çerçevesini çizdi.

AK Parti kurmaylarının detaylar üzerinde çalıştığı teklifin kısa süre içinde Meclis'e gelmesi bekleniyor.