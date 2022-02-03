Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 12:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Başakşehir'de iki hafif ticari araç çarpıştı
[Fotoğraf: DHA]
Başakşehir'de iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Ramazan K. sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde iki hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrasında sürücü Ramazan K. araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ramazan K. hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan Ramazan K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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