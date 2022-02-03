İstanbul'un Başakşehir ilçesinde iki hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrasında sürücü Ramazan K. araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ramazan K. hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Ramazan K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.