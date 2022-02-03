İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Onur Anıtı'na iki kişi tarafından urgan asıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren iki kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"Adli ve idari süreç valiliğimizce yakinen takip edilecektir"

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Şubat günü saat 8.15 sıralarında İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Onur Anıtı’na urgan (ip) asmak suretiyle menfur saldırı gerçekleştiren iki kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'un simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı’na (Onur Anıtı) yapılan ve asla kabul edemeyeceğimiz bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç valiliğimizce yakinen takip edilecektir."

Siyasilerden tepki

Siyasiler, Atatürk Anıtı'na urgan asılarak saldırı gerçekleştirilmesine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Milli Mücadele şehri Samsun'umuzun simgesi Onur Anıtı'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına saygısızlık anlamını taşıyan bu menfur eylemi gerçekleştirenler hızla yakalanmış, gerekli işlemler başlatılmıştır" dedi.

"Hiçbir Samsunlu bu hain eylem karşısında tepkisiz kalmayacaktır"

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ise Cumhuriyet'in kurucusu, Türk ulusunun ebedi lideri Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarının nişanesi ve Samsun'un simgesi olan Onur Anıtı'nı yıkmak amacıyla alçakça bir eylem gerçekleştirildiğini söyledi.

Anıtın Samsun halkının büyük kurtarıcısına karşı beslediği minnet duygusunun abidesi olduğuna işaret eden Hancıoğlu, "Hiçbir Samsunlu bu hain eylem karşısında tepkisiz kalmayacaktır. Mustafa Kemal Atatürk, vatanımızın kurtarıcısı ve Samsun halkının ebedi hemşehrisidir" açıklamasını yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Mücadele yolunda atılan ilk adımın ve Samsun'un simgesi Atatürk Anıtı'na yapılan saygısızlık, Cumhuriyet'imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yapılmış büyük bir saldırıdır" sözlerine yer verdi.