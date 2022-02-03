İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "korsan" olarak tabir edilen, mevzuata aykırı, yetkisiz ve izinsiz taşımacılığın engellenmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda denetimlerde ekipler, tespit ettiği 5 araç sürücüsüne ceza kesti, araçlar trafikten men edildi.

Ayrıca denetimlerde kanunları ihlal eden 40 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.