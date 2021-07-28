Otoyolun İstanbul yönünde seyreden Uğur Ç. yönetimindeki mermer yüklü tır, Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrildi.

Tırın yan yatması sonucu otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Yol açıldı

Karayolları ve polis ekiplerinin, yolun ulaşıma açılması için yaptıkları çalışma yaklaşık 3 saat sürdü.

Kaza yapan tırın kaldırılması ve yola dökülen mermer bloğunun olay yerine gelen başka bir tıra yüklenmesinin ardından otoyolun İstanbul istikameti yeniden ulaşıma açıldı.