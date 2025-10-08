Çok Bulutlu 12.8ºC Ankara
AA 08.10.2025 19:12

Bolu'da durdurulan otomobilde 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada dingil kısmına gizlenmiş halde 7 kilo 150 gram uyuşturucu yakalandı.

Bolu'da durdurulan otomobilde 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın iç bölümlerinde gizlenmiş uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

Bolu'da durdurulan otomobilde 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Sanayi sitesine götürülen otomobilde yapılan detaylı aramada, dingilin içine paketler halinde gizlenmiş şekilde 7 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İran uyruklu otomobil sürücüsü P.S.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bolu Uyuşturucu
