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Türkiye
TRT Haber 14.10.2023 17:13

Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.07'de Bolu'da 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7,28 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Depremi hisseden vatandaşlar, panikle dışarıya çıktı. 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Olumsuz bir durum yok"

AFAD'dan yapılan açıklamada, gelişmelerin takip edildiği belirtilerek, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da an itibarıyla iletilen olumsuz bir durum bulunmadığı belirtilerek, "Gelişmeler takip edilmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.

"Tüm ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başlamış olduğunu ve an itibari ile herhangi bir olumsuz durum bildirilmediğini belirtti. 

"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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