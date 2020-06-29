Haber Giriş: Kaynak: AA
Bolu'da 4 adrese DEAŞ operasyonu
Bolu’da polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 4 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramada örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi.
Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Bolu deaş operasyonuSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 10:14
Sıradaki Haber
Zonguldak ve Adana'da zehir taciri 3 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz