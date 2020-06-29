İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, O.A. ve A.A'nın İstanbul'dan Zonguldak'a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu Devrek ilçesine geldikleri belirlenen şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların üst aramasında ve araçlarında 989 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

3 şüpheli de gözaltında

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Devrek Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.E, K.Ö. ve G.T'nin uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı Kekeler köyü mevkiinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 20 gram toz esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Adana

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Hadırlı ve Yeşilyurt ile Yüreğir ilçesindeki Kiremithane mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.B, S.K, U.A, Y.G. ve S.B'yi gözaltına aldı.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.