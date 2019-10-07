Türkiye
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor07 Ekim 2019 Pazartesi 09:53 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:02
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.
Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü. Sürücüler yolda kontrollü ilerliyor.
Bölgede görev yapan kara yolları ekipleri, sürücüleri sise karşı ışıklı tabelalar ve sis lambalarıyla uyarıyor.
Polis ekipleri ise sürücülere, yakın takip ve aşırı hız yapmamaları için uyarıda bulunuyor.
Kaynak: AA
Etiketler: sis d-100 kara yolu Bolu Dağı