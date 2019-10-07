Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü. Sürücüler yolda kontrollü ilerliyor.

Bölgede görev yapan kara yolları ekipleri, sürücüleri sise karşı ışıklı tabelalar ve sis lambalarıyla uyarıyor.

Polis ekipleri ise sürücülere, yakın takip ve aşırı hız yapmamaları için uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA