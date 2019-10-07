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Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı07 Ekim 2019 Pazartesi 09:37 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 09:52
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır- Mardin kara yolunun Çınar ilçesi mevkiinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 4 kişiyi, 112 Acil Servis ekipleri Çınar Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.
Hayatını kaybedenlerin cenazesi, otopsi için Çınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, minibüsün çarpışmanın etkisiyle devrildiği görüldü.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
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