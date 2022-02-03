Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bolu'da D-100 kara yolunun Bolu Dağı-Düzce kesiminde sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı-Düzce mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Sis ve hafif yağış nedeniyle bölgedeki trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Trafik ekipleri uyarıyor
Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden aşırı hızdan kaçınmalarını ve takip mesafesini korumalarını istedi.
Karayolları ekipleri de ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Etiketler: Ankara Bolu Hava Durumu İstanbul
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