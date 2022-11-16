Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 01:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bolu Dağı çıkışında kaza: 1'i ağır 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Düzce’de D-100 Kara Yolu’nda meydana gelen kazada otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan Cemal. G. idaresindeki yabancı plakalı tıra aynı istikamete gitmekte olan Hasan Ali B.’nin kullandığı otomobil çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü Hasan Ali B. ağır yaralanırken otomobilde bulunan Fuat C. İse hafif şekilde yaralandı.
Yaralılara olay yerine gelen Acil Sağlık ekiplerini ilk müdahalesini yaparken yaralılar Düzce Özel Çağsu Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Otomobilin çarptığı tırın ise çamurluğu yamulurken itfaiye ve ekiplerin çabasıyla tırın lastiğe yapışan çamurluğu kaldırılarak Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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