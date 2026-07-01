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Türkiye
AA 01.07.2026 13:42

Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon: 10 gözaltı

Bolu Belediyesi ile belediyenin iştirak şirketlerine yönelik "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (kara para aklama)" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon: 10 gözaltı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, aralarında Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ile belediyenin iştirak şirketlerinde görevli İ.Ç, O.Ö, S.G, V.Y, S.G, Y.G, İ.G, D.M. ile A.K gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve araçlarının yanı sıra iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı belgelere el konuldu.

Sağlık kontrolünün ardından jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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