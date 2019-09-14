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Bodrum'da orman yangını14 Eylül 2019 Cumartesi 17:43 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:44
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları müdahale ediliyor.
Bodrum'un Mumcular Mahallesi Gökpınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10'a yakın arazöz ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
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