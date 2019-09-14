Türkiye

Çanakkale’de 90 düzensiz göçmen yakalandı

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:17 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:32

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik tarafından yapılan operasyonlarda 90 düzensiz göçmen yakalandı.