Türkiye
Çanakkale’de 90 düzensiz göçmen yakalandı14 Eylül 2019 Cumartesi 17:17 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:32
Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik tarafından yapılan operasyonlarda 90 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuzey Ege’de Yunanistan’ın Midilli adasına yönelik yasadışı geçişleri önlemek için devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik botları gün boyu yapılan operasyonlarda Afganistan uyruklu 90 düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükkuyu’da ki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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