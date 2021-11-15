Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bodrum'da makilik alanda yangın
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İslamhaneleri Mahallesi’ndeki makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Yangını fark eden mahalle sakinlerinin durumu ihbar etmesi üzerine itfaiye ve orman ekipleri yangın yerine gönderildi. Yangına Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 3 araç, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de 1 araçla müdahale etti.
Alevler, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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