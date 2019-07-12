Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bağla Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, iki arazöz ve orman işçilerinin yanı sıra helikopterle müdahale ediliyor.

Geniş bir alana yayılan yangın bölgedeki yerleşim alanlarına yaklaştı.

Mahallede ikamet eden vatandaşlar da yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Tedbir amacıyla 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA