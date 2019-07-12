İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapıldı.

Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri personelinin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen kişiler ve araçlar arandı.

Denetimlerde araç sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol edilirken, narkotik köpeği "Alf" ile şüpheli araçlarda uyuşturucu araması yapıldı.

Kaynak: AA