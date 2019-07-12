Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sanayi Mahallesi'ndeki bir elektronik eşya mağazasından yaklaşık 2 bin liralık 3 parça ürün çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli E.K'nin çaldığı ürünleri satmak için internette ilan verdiğini belirleyen ekipler, alıcı gibi davranarak bu kişiyle irtibata geçti.

E.K. ile Asayiş Şube Müdürlüğünün karşısındaki bir börekçide buluşan polis ekipleri, şüpheliyi suçüstü gözaltına aldı.

"Özel güvenlik" olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli E.K'nin elektronik mağazadan yaptığı hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, E.K'nin incelediği ürünleri etrafta kimsenin olmadığı bir anda hızlıca elindeki çantaya attığı görülüyor.

Kaynak: AA