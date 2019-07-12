Türkiye Büyük Millet Meclisi art arda bombaların hedefi oldu. Milletvekilleri canların hiçe sayarak hainlerin karşısında durdu.

15 Temmuz'da, o uzun ve karanlık gecede yaşananlar önce dev bir kitap halinde anlatıldı. "Gazi Meclis'te O Gece" adıyla basıldı. Daha pratik bir kullanım için şimdi de akıllı kitaba dönüştürüldü.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar, 9 dilde basılan kitabı anlattı.

Necdet Ünüvar, "Kitap 700 sayfaydı ve 9 dile çevrildi. Fakat 9 dile çevrilince çok hacimli bir kitap oldu. Yaklaşık 9 kitap 13 kilo taşımak da dağıtmak da zor. Bir uluslararası toplantıya gittiğiniz hangi birini verceksiniz" dedi.

Hain darbe girişimi milletvekillerinin gözünden anlatılıyor

Kitabı okumak için önce akıllı telefonlara kare kod uygulaması indiriliyor. Ardından 9 dilden biri seçiliyor. İstenilen dilde kare kod okutuluyor.

Ünüvar, "Cep boy haline getirdik. Akıllı teknolojiden de yararlanarak bir kare kodu okutarak rahatlıkla tam metin kitaba girebilyorsunuz" dedi.

Önsözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı akıllı kitabın hedef kitlesinde yabancı öğrenciler de var.

Kitap ayrıca İngilizce, Arapça, Rusça, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arnavutça ve Boşnakça okunabilecek.

Kaynak: TRT Haber