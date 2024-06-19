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Türkiye
AA 19.06.2024 23:08

Bodrum'da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan içme suyu isale hattının oluşturduğu çukura düşen otomobil, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Bodrum'da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü
[Fotograf: AA]

Akyarlar Mahallesi'ndeki güney içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle oluşan çukura yoldan geçen bir otomobil düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Bir bölümü çukurda kalan otomobil, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.

MUSKİ'den yapılan açıklamada, patlama nedeniyle Turgutreis bölgesinde yaklaşık 16 saat su kesintisinin yaşanacağı bildirildi.

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