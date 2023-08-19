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Türkiye
AA 19.08.2023 18:20

Bodrum'da arı sokması can aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Bodrum'da arı sokması can aldı
[Fotograf: DHA]

Orak Adası'nda bir koyda demirli teknede ailesiyle tatil yapan 61 yaşındaki Aydın Berkman'ı sabah saatlerinde arı soktu.

Kısa süre sonra fenalaşan Berkman için sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbarın ardından bölgeye Bodrum Deniz Kurtarma Ambulansı "Yaşam" ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Tekneye ulaşan ekipler, kalbi duran Berkman'a 20 dakikadan fazla kalp masajı yaptı. Aydın Berkman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Berkman'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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