Açık 34.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.08.2023 17:19

İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak

İstanbul Boğazı'nda yarın düzenlenecek "2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" dolayısıyla bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, "20 Ağustos Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek olan '2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı' sebebiyle İstanbul Boğazı uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacaktır" bilgisi paylaşıldı.

Duyuruda, bu kapsamda, Bebek-Emirgan, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Üsküdar-Anadolu Kavağı, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Eminönü-Rumeli Kavağı hatları ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Uzun Boğaz Turu ve Boğazdan Geliş (Sarıyer, Kanlıca, Beşiktaş, Eminönü) hatlarında bazı seferlerin yapılamayacağı belirtildi.

İptal edilen seferlere, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular" adresinden ulaşılabilecek.

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Boğazı
Sıradaki Haber
Ankara'da korkutan yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:22
Bodrum'da arı sokması can aldı
18:20
Nijer'deki askeri yönetim ECOWAS ile diyaloğu kabul etti
17:32
BUDO seferlerine fırtına engeli
17:52
Ukrayna'nın Çernigiv kentine füze saldırısı: 7 kişi öldü, 110 kişi yaralandı
17:19
Ankara'da korkutan yangın
17:12
ABD'de Hilary Kasırgası: Şiddetli yağış ve sel bekleniyor
Kayseri'de marangoz ustası Anadolu kültürünü ahşap minyatürlerde yaşatıyor
Kayseri'de marangoz ustası Anadolu kültürünü ahşap minyatürlerde yaşatıyor
FOTO FOKUS
Avustralya'da polisler hız sınırını aşan adamın aracını parçaladı
Avustralya'da polisler hız sınırını aşan adamın aracını parçaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ