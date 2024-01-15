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Türkiye
AA 15.01.2024 16:40

Bodrum’a yeni bir halk plajı geliyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın halk plajı yapacağı sahili işgal eden yapılar kaldırılırken, bölgeye 4'üncü halk plajı yapılacak.

Bodrum’a yeni bir halk plajı geliyor

Bodrum’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yalıkavak Gökçebel Mahallesi Frank Azmağı Caddesi’nde bulunan yaklaşık 3,5 dönüm kamu arazisine 4’üncü halk plajı yapılacak.

Mülkiyeti hazineye ait bahse konu yer, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildi.

Bodrum’a yeni bir halk plajı geliyor

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit’in girişimleri ile 763 ada 6 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan yapılar, Kaymakamlık, Bodrum Belediye Başkanlığı, Milli Emlak Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü gözetiminde, site yönetimi tarafından kaldırılarak yer Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Plaj yaza yetiştirilecek

Bakanlık görevlileri kısa süre içerisinde çalışmaya başlayacak. Halk plajının bu yılki turizm sezonuna yetiştirileceği açıklandı. 

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Muğla Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı
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