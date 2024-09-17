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Türkiye
AA 17.09.2024 13:05

Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 881 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Costa Fortuna" ve "Emerald Sakara" isimli kruvaziyerlerle 2 bin 881 yolcu geldi.

Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 881 yolcu geldi
[Fotograf: AA]

İtalyan bayraklı 272 metrelik "Costa Fortuna", Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Mikonos Limanı'ndan sonra rotasını ilçeye çeviren gemide, çoğu İspanyol ve İtalyan 2 bin 782 yolcu ve 976 personel bulunduğu öğrenildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen Bahamalar bayraklı 110 metrelik "Emerald Sakara"da ise çoğu ABD ve Avusturalyalı 99 yolcu ve 75 personelin yer aldığı belirtildi.

Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

İlçeyi günübirlik ziyaret eden kruvaziyerlerin bir sonraki durağının Rodos Adası olacağı bildirildi.

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