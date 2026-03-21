AA 21.03.2026 06:54

Bodrum marinada yangın: 8 motoryat etkilendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada bir motoryatta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki 7 motoryata daha sıçradı. Ekiplerin karadan ve denizden müdahaleleriyle yangın kontrol altına alındı. Yangında motoryatlardan 7'si batarken, birinde hasar meydana geldi.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir marinada demirli motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki boyları yaklaşık 20 ile 30 metre arasında değişen 7 motoryata daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Yangın söndürme çalışması sırasında ekipler rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: AA

Çalışmalara, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile Bodrum Bölge Liman Başkanlığına bağlı yangın söndürme botları da destek verdi. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Yangında motoryatlardan 7'si batarken, birinde hasar meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Raşit Gödelek ve Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın da bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip etti.

Mandalinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiç istenmeyen bir olayın yaşandığını belirterek, ekiplerin karadan ve denizden yangına müdahale ettiğini, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

