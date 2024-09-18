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Türkiye
AA 18.09.2024 21:35

Bodrum açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik bot ile fiber teknede düzensiz göçmenler olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 19'u çocuk 36 düzensiz göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bodrum açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik Bodrum
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