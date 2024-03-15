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Türkiye
AA 15.03.2024 22:47

Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı, 34 göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce, hareket halindeyken durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerce lastik bottaki 5'i çocuk 34 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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