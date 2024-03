Bakan Işıkhan: Ülkemiz, istihdam rakamlarında tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda

Niğde Dernekler Federasyonu (NİĞDEF) ve Niğdeli Bürokrat Sanayici ve İşadamları Derneği (NİSİAD) tarafından Bayrampaşa'daki Adapark'ta düzenlenen iftar programında konuşan Işıkhan, ramazanın millete, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

İftar sofralarının birlik ve beraberliği pekiştiren, paylaşmanın, sevginin ve hoşgörünün simgesi olduğunu belirten Işıkhan, "Bu manevi mevsimin Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimizin de sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Sadece Niğde'nin değil milletimizin kahramanı olan şehit Ömer Halis Demir başta olmak üzere aziz şehitlerimize ve hayatını kaybeden gazilerimize bir kez daha bu mübarek ramazan ayı vesilesiyle Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerini toplumsal bağın en önemli araçlarından gördüğünü dile getiren Işıkhan, İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşarken sahip olunan köklerin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Işıkhan, hizmetin üretilmesi için gereken talebi oluşturan asıl mercinin milletin ta kendisi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz yöneticiler ve idareciler her ne kadar sistemin başında olsak da asıl icraatı, politikayı üretenler sizlersiniz. Bu anlayışla görev alanımız ne olursa olsun 21 yıldır her daim vatandaşlarımızın arasında olduk. Yürüdüğümüz her yolu halkımızla omuz omuza yürüdük. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yola çıkarken milletimize bir söz vermiştik: 'Milletin efendisi değil hizmetkarı ve yol arkadaşı olacağız.' demiştik. Attığımız her adımı vatandaşlarımızın rızasını alarak, milletimizle istişare içerisinde gerçekleştirerek bu sözü yerine getirdik."

Bu yüzyılın emeğin, üretimin ve çalışmanın yüzyılı olacağını vurgulayan Işıkhan, başta çalışma hayatı olmak üzere her alanda vatandaşıyla, halkıyla iç içe, kronikleşmiş ne kadar sorun varsa tek tek çözen bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

"Yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatımızın da o derece güçlü olacağına yürekten inanıyorum"

Türkiye'nin gücünü büyük ölçüde yerel yönetimlerden aldığına dikkati çeken Işıkhan, "Yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatımızın da o derece güçlü olacağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetim vizyonunun da belediyecilikten geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gelecek hedeflerin en büyük teminatı, bu açıdan Cumhurbaşkanı'mızın bizzat kendisinin ve AK Parti hükümetleri olarak geçmişte gerçekleştirdiklerimizdir. Biz, tüm dünya ülkelerinin iflas bayrağını çektiği, pandeminin zor şartlarında dahi büyümeyi başarabilmiş bir ülkeyiz. Ülkemiz, son yıllarda istihdam rakamlarında tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bunu sizlerin gösterdiği direnç ve dayanıklılık sayesinde Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki, AK kadroların vizyoner bakış açısıyla gerçekleştirdik."

"İstanbul'un ve aziz İstanbulluların kaybedecek bir 5 yılı daha yoktur"

Bu yılın, Türkiye Yüzyılı'nın başladığı yıl olacağını dile getiren Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı başlarken öncelikle bizi engelleyen ve başarısızlığa neden olan ne varsa o engellerden kurtulmanız gerekiyor. İstanbul'un ve aziz İstanbulluların kaybedecek bir 5 yılı daha yoktur" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, İstanbulluların 31 Mart akşamı bu farkındalıkla sandığa gideceklerine yürekten inandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"AK belediyeciliğin gerek Bayrampaşa'da gerekse diğer şehirlerde yaptığı hizmetlerle kentlerimizi nereden nereye götürdüğünü sizler çok iyi biliyorsunuz. İnşallah 31 Mart'ta sizlerin desteğiyle bu bayrağı devralacak olan Bayrampaşa Belediye Başkan adayımız İlknur Kovaç Bayraktar Hanım'ın da Gaziosmanpaşa'da çalışmalarına devam edecek olan Hasan Tahsin Usta Başkanı'mın da bu hizmetleri çok ama çok ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Tabii bir de Büyükşehir Belediyesinde Murat Kurum Başkanı'mız, İstanbul'u 5 yıl hiçbir eser ve hizmet üretmeyen, adeta esamesi okunmayan yerden devralarak daha hızlı, daha huzurlu ve müreffeh günlerine kavuşturacak. 31 Mart zaferi hepimizin zaferi olacak. Her zaman söylediğimiz gibi 'Sefer bizden, zafer Allah'tandır.'"

Programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar, Niğdeli iş insanları ve dernek yöneticileri katıldı.