Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te toprağa gömülü patlayıcı madde ele geçirildi
Eren-11 operasyonları kapsamında Bitlis'in Mutki ilçesi kırsalında toprağa gömülü çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığınca, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis'in Mutki ilçesi kırsalında toprağa gömülü çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eren-11 operasyonları kapsamında Bitlis Mutki ilçesi kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette 10 kilogram fabrikasyon patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı (7,5 libre), 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 adet savunma tipi el bombası, 6 adet el bombası fünyesi ve 1 adet sis kutusu ele geçirilmiştir. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir."
Etiketler: Bitlis Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı
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