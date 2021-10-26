Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 18:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Ahlat istikametine giden T.S. yönetimindeki tır, Tatvan ilçe girişinde M.Ş.B.'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Devrilen tırın sürücüsü ile kamyonette yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı kamyonet sürücüsü M.Ş.B., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Etiketler: Bitlis Trafik Kazası
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