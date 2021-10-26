Ahlat istikametine giden T.S. yönetimindeki tır, Tatvan ilçe girişinde M.Ş.B.'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Devrilen tırın sürücüsü ile kamyonette yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı kamyonet sürücüsü M.Ş.B., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.