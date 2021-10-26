Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da yol kenarına otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarına devrilen otomobilde bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Hüseyin Ç. idaresindeki otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Yayla Ceylan mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi otomobildeki Fatma Çukur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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