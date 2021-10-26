Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında, Pülümür kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Güvenlik güçlerince arazide yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 500 M-16 fişeği, 53 kalaşnikof fişeği, kalaşnikof şarjörü, kanas dürbünü ile 15 büyük tüp, 17 küçük tüp, akü, 2 uyku tulumu, soba, 50 metre dağcı ipi, 50 kilogram un ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.