Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 18:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ters dönen midibüste 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Niğde-Kayseri karayolu Höyük mevkisinde meydana geldi.
Mehmet Eyim yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Metrelerce sürüklenen midibüs ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 işçi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kara yolu, tek taraflı ulaşıma kapatıldı.
Etiketler: Niğde Trafik Kazası
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