Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalıştıkları otelden 40 şişe alkol çalan 2 kişi yakalandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde çalıştıkları otelden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çamyuva Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerinde bavullarla gezen M.Y. ve Ö.F.Y'yi şüphe üzerine durdurdu.
Bavullarında yapılan aramada 40 içki şişesi bulunan şüphelilerin bir otelde çalıştıkları ve buraya ait içkileri çaldıkları belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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