Çamyuva Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerinde bavullarla gezen M.Y. ve Ö.F.Y'yi şüphe üzerine durdurdu.

Bavullarında yapılan aramada 40 içki şişesi bulunan şüphelilerin bir otelde çalıştıkları ve buraya ait içkileri çaldıkları belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.