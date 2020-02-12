Bitlis Emniyet Müdürlüğünde yürütülen PKK/KCK operasyonunda aralarında Bitlis HDP İl Başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde, PKK/KCK terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheliye yönelik Bitlis merkez, Ahlat ve Tatvan ilçeleri ile Siirt ilinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, Bitlis HDP İl Başkanı R.D, Bitlis merkeze bağlı Yolalan Beldesi HDP Eski Eşbaşkanı H.B, N.T,R.G, N.P, E.O, isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltın alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 24 adet kaleşnikof fişeği, 1 adet Baretta marka ruhsatsız tabanca, 16 adet tabanca fişeği, 1 adet F serisi 1 dolar, örgütsel doküman, kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi.